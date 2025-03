Vitória x Atlético-BA: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória está próximo de chegar a mais uma decisão de Campeonato Baiano. Após golear na partida de ida por 4 a 0, o Leão recebe o Atlético de Alagoinhas, neste sábado (08), às 18h, no Barradão, para tentar confirmar sua segunda final consecutiva do estadual.

A partida terá transmissão pela TV aberta e pelo canal do YouTube da TVE Bahia e também pelo canal do Vitória no YouTube.

Como chega o Vitória

O Leão alcançou uma marca histórica nesta semana. Apesar do empate contra o Altos pela Copa do Nordeste, o Rubro-Negro chegou à sua segunda maior sequência invicta em partidas oficiais desde a sua fundação, com 21 jogos. Para o duelo contra o Atlético, a tendência é que Thiago Carpini poupe alguns titulares, já que o Vitória possui uma larga vantagem a seu favor.

Como chega o Atlético

O clima dentro do Carcará não é dos melhores. Além da desvantagem no confronto, o Atlético não contará com Luciano, expulso no jogo de ida após trocar socos com Fábio Santos, seu companheiro de equipe, no intervalo do confronto.

Vitória x Atlético-BA

Campeonato Baiano – Semifinal – jogo de volta

Data e horário: sábado, 08/03/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA).

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini

ATLÉTICO: Giovani; Davisson, Matheus Souza, Lucas Sales e Anderson Santos; Menezes, Lucas Lucena, Esquerdinha e Felipe Cardoso; Michael e Kauã Gomes. Técnico: Agnaldo Liz

Árbitro: Bruno Nogueira Prado

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Ledes José Coutinho Neto

VAR: Rodrigo Nunes de Sá