Vitor Roque é apresentado: ‘Desde que apareceu o Palmeiras, era sim ou sim’

Atacante fala pela primeira vez como jogador do Verdão, mas despista sobre estreia na semifinal do Campeonato Paulista

Ele chega ao Palmeiras após uma passagem frustrada no Barcelona. O jogador não conseguiu vingar no clube espanhol, acabou emprestado ao Real Betis, mas também não conseguiu recuperar o melhor desempenho. Ele até comentou uma conversa com o diretor Deco que ele chegou na Catalunha no ”timing errado”.

“O Deco até falou recentemente que talvez o timming não foi o certo, eu tinha voltado de lesão, fiquei um mês de férias, não estava 100%, estava com dor, contratei preparador físico e fisioterapeuta para ajudar nisso. Pode ter sido isso, ou outros “n” motivos. Agora feliz de estar aqui no Palmeiras e reconquistar a confiança”, completou.

Por fim, o centroavante admitiu que está bem fisicamente, mas se esquivou da pergunta sobre se será titular na segunda-feira (10/3), quando o Palmeiras encara o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista.