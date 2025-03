São Paulo: Zubeldía deve relacionar Ruan e Luiz Gustavo contra o Palmeiras

Dupla está recuperada de lesão e deve ficar no banco de reservas na semifinal do Campeonato Paulista, na próxima segunda-feira

O São Paulo deve ter duas novidades entre os relacionados para o duelo contra o Palmeiras, na segunda-feira (10), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O zagueiro Ruan e o volante Luiz Gustavo devem ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto eliminatório.

Ruan está recuperado de uma leve lesão em uma das coxas. Já Luiz Gustavo vem treinando normalmente após fratura em um dedo do pé. Dessa maneira, eles devem estar na lista de relacionados por conta da importância do jogo, mesmo que não estejam 100% fisicamente. No entanto, devem ficar como opção no banco de reservas.