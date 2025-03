Salve, Luighi!

As lágrimas do menino Luighi, do Palmeiras, após ser vítima de racismo no Paraguai, deveriam ser sinônimo de um basta. No entanto, infelizmente, não serão. O garoto teve uma agressão na alma por um homem, que, com uma criança no colo, fazia gestos de macaco junto ao alambrado.

Aos prantos, Luighi se dirigiu ao banco de reservas. Ao fim da partida diante do Cerro Porteño, pela Libertadores da América sub-20, ele se apresentou para uma entrevista e, claro, indignou-se ao ouvir uma pergunta sobre o jogo feita por um repórter, provavelmente a serviço da Conmebol.