Rennes x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Francês 202425

Rennes e PSG se enfrentam, neste sábado (8), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Francês 202425. A bola rola às 13h (de Brasília), no Roazhon Park, entre duas equipes com ótimo retrospecto recente na Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv e CazéTV (YouTube).