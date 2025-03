Ramón Díaz corre risco de demissão no Corinthians

O técnico Ramón Díaz está numa corda bamba no Corinthians . Depois da derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, na última quarta-feira, pela Libertadores, o argentino ganhou pressão interna e pode sair no comando da equipe. Assim, a partida pela semifinal do Campeonato Paulista diante do Santos torna-se decisiva para ele se manter no cargo.

De acordo com o “ge”, uma nova derrota e uma atuação similar a do Equador, o técnico tem grande chance de deixar o cargo. Por outro lado, Ramón pode ganhar mais uma oportunidade caso faça uma partida equilibrada e até mesmo uma queda nos pênaltis. No entanto, o argentino vive situação bem delicada no clube.

As críticas a Ramón Díaz aumentaram depois de atuações ruins nas três partidas pela Libertadores. As partidas diante da Universidad Central da Venezuela e depois contra o Barcelona-EQU mudaram o cenário do treinador, que tinha elogios desde o ano passado.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O Timão, aliás, precisa vencer por quatro ou mais gols na Neo Química Arena para ficar com a vaga na chave de grupos sem a necessidade de pênaltis. Contudo, a equipe nunca conseguiu tal feito no torneio. Contudo, antes, o time terá o Santos pela semifinal do Paulistão, neste domingo (9), também em Itaquera.