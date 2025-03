Presidente da Fifa se revolta com ataques racistas contra Luighi, do Palmeiras: ‘Indignado’

Infantino publicou nesta sexta-feira (7) que o comportamento dos torcedores foi vergonhoso e mandou recado especial ao atacante / Crédito: Jogada 10

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, expressou indignação ao comentar sobre os ataques racistas que Luighi e outros jogadores do Palmeiras sofreram na última quinta-feira (6). Assim, através das redes sociais, o dirigente declarou que foi um “comportamento vergonhoso”. Os insultos ocorreram na vitória dos brasileiros sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, no Paraguai. O atacante Luighi, aliás, se revoltou com a situação e chorou ao falar com repórter sobre os episódios na saída de campo.

A entrevista emocionante repercutiu no mundo inteiro e, então, o dirigente mandou um recado direcionado ao atleta. De acordo com Infantino, a entidade "se mantém firme na luta contra o racismo".

Pronunciamento de Gianni Infantino “Estou profundamente indignado com o abuso racista sofrido pelo jogador Luighi, do time Sub-20 do Palmeiras, no Paraguai. É de partir o coração ver um jovem jogador ser levado às lágrimas por um comportamento tão vergonhoso. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e união – e tudo começa com os jovens e a base. A Fifa se mantém firme na luta contra o racismo. Nosso compromisso vai além das palavras, continuamos a implementar medidas rigorosas, reforçar as sanções e expandir os programas educacionais para erradicar a discriminação. Luighi, nós o apoiamos e temos o compromisso de lutar por um futebol em que todos sejam tratados com o respeito que merecem”.