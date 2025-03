Pedro Raul dá vitória ao Ceará na Copa do Nordeste; Náutico só empata e mantém calvário

Com gol de Pedro Raul, o Ceará derrotou o América-RN por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (6), pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O triunfo no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, deixa o Vozão com sete pontos no Grupo B, agora na terceira posição. Já o Alvirrubro de Natal, com a mesma pontuação, aparece em quarto na chave.

Pela sexta rodada do Nordestão, ainda sem datas definidas, o Ceará enfrenta a Juazeirense, e o América-RN encara o Náutico nos Aflitos, em Recife. Antes, porém, o Vozão enfrenta o Maracanã no domingo (9), no segundo jogo das semifinais do Campeonato Cearense. No mesmo dia, o América-RN joga diante do Santa Cruz de Natal no duelo de ida das semifinais do Potiguar.