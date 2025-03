Nottingham Forest x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Grande jogo na abertura da 28ª rodada da Premier League 2024/25. Neste sábado (8), Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam às 9h30 (de Brasília), no City Ground, em confronto direto pelo G-4 do Campeonato Inglês.

A boa notícia é que o técnico Nuno Espírito Santo não terá desfalques de última hora. Porém, existe a dúvida sobre a formação da equipe, que pode entrar em campo com cinco defensores, ou com um time mais ofensivo.

Dessa maneira, o Forest terá um compromisso muito importante neste sábado. Isto porque o time encara o Manchester City, quarto colocado, que está com somente um ponto a menos na tabela.

Em uma temporada surpreendente, o Forest está na terceira posição da Premier League, com 48 pontos, atrás apenas de Liverpool (67) e Arsenal (54). Apesar da briga pelo título estar mais distante, o grande objetivo da equipe é encerrar entre os quatro primeiros colocados e confirmar uma vaga na próxima edição da Champions.

Como chega o Manchester City

O City, por sua vez, faz uma temporada decepcionante e, no momento, tem como principal objetivo voltar a disputar a próxima edição Champions após a eliminação nos playoffs do mata-mata para o Real Madrid. Ao mesmo tempo, o time está longe da briga pelo título da Premier League e aparece na 4ª posição, com 47 pontos, 20 a menos que o Liverpool.

Por fim, o técnico Pep Guardiola segue com problemas no sistema defensivo da equipe. Isto porque, além da lesão mais recente de Stones, Akanji e Aké passaram por cirurgia e se juntaram a Rodri entre os jogadores que estão fora da temporada.