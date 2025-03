Nike ‘explode’ mercado, e chuteira lendária de Ronaldinho esgota em minutos

Empresa refaz modelo utilizada pelo craque brasileiro nos anos 2000; Cristiano Ronaldo e Fenômeno também já foram homenageados / Crédito: Jogada 10

Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores da história do futebol, ainda rende no mercado. Aliás, a Nike, ao refazer a chuteira usada pelo brasileiro, teve o estoque esgotados em minutos. Vale ressaltar, portanto, que o modelo é para usar no dia a dia. Assim, o ‘Nike Total 90’, a chuteira lendária usada pelo Ronaldinho Gaúcho, se esgotou assim que foi colocada à venda. O modelo foi lançado nos anos 2000.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, o novo design dispensa os pinos originais e incorpora uma sola de borracha. Porém, ele mantém o cabedal acolchoado e os cadarços assimétricos.

O valor do “Total 90” não assustou e, assim, esgotou rapidamente. Quem levou a chuteira teve que desembolsar cerca de 109,99 euros, ou seja, algo em torno de R$700. Porém, esse valor foi quem comprou antes de esgotar. Na revenda, a chuteira estava em torno de 240 euros, aproximadamente R$1.500. Nike refez chuteira de Cristiano Ronaldo Além do modelo de Ronaldinho Gaúcho, a Nike também refez um outro modelo usado por Cristiano Ronaldo, que assim como Ronaldinho Gaúcho, é um dos maiores jogadores da história do futebol. No entanto, o português ainda está em atividade. Aos 40 anos, atualmente ele defende o Al-Nassr. Dessa forma, a empresa fez a segunda reedição da Mercurial Vapor I RGN, da chuteira em que CR7 usou em sua estreia como profissional, em 14 de agosto de 2002. Aos 17 anos, o português entrou em campo pelo Sporting Lisboa calçando as renomadas Mercurial Vapor I. Assim, a Nike fez uma homenagem a uma data marcante para Cristiano Ronaldo e usou as mesmas cores da época.

Assim, a edição teve apenas 7.777 pares disponíveis, uma referência ao número 7 que CR7 usa ao longo de sua carreira. Ronaldo Fenômeno também foi homenageado No fim do ano passado, a Nike também fez uma chuteira em homenagem a Ronaldo Fenômeno – para outro craque usar: Vini Jr, do Real Madrid. Assim, a empresa relançou a colorway cromada, modelo usado por Fenômeno em 2002. A chuteira ainda tinha uma referência ao jogador brasileiro na parte interna da lingueta, em uma homenagem ao ícone do futebol. Esse modelo, portanto, também foi uma edição limitada, apenas com 4.500 disponíveis.