Liverpool x Southampton: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Liverpool

O Liverpool está a passos largos para a conquista da Premier League. O time é o líder isolado com 67 pontos, 13 a mais que o Arsenal, segundo colocado. Além disso, os Reds também conquistaram um grande resultado no jogo de ida das oitavas de final da Champions e vêm de uma vitória por 1 a 0 sobre o PSG, em Paris, com grande atuação do goleiro Alisson.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Arne Slot faça algumas alterações na equipe para rodar o elenco e preservar algumas peças de olho no jogo da volta contra o PSG, na próxima terça-feira, novamente em Anfield.

Ao mesmo tempo, o Liverpool tem duas baixas confirmadas para o jogo deste sábado. São os casos do lateral Bradley e do zagueiro Joe Gomez. Contudo, a novidade deve ficar por conta de Gakpo. O atacante deve ganhar uma oportunidade entre os titulares após ficar de fora da partida contra o PSG, no Parque dos Príncipes.