Leila Pereira brinca com contratação de Vitor Roque: ‘Parem de pedir um 9’

Dirigente destaca trabalho da diretoria em negociação com espanhóis e brincou sobre a demora para chegada de um centroavante

Vitor Roque foi apresentado no Palmeiras nesta sexta-feira (07/3) e chega para resolver um problema que já durava há muito tempo no Verdão: a função de centroavante. A reclamação da torcida por um camisa 9 virou constante. Assim, a presidente Leila Pereira aproveitou a coletiva do jogador para fazer uma brincadeira.