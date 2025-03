Leila diz que vai pedir exclusão do Cerro por racismo: ‘Não é a primeira vez’

A presidente Leila Pereira aproveitou a apresentação do centroavante Vitor Roque para falar do caso Luighi. O atacante do Palmeiras sofreu um ataque racista nesta quinta-feira (06/3) durante a partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20. O caso chocou o mundo, já que o árbitro e as autoridades do Paraguai não fizeram nada para punir o crime.

A mandatária disse que vai pedir a exclusão do Cerro Porteño das competições sul-americanas e relembrou casos antigos que aconteceram com o Palmeiras nos últimos anos.

Além disso, a presidente também comentou sobre as providências que vai tomar. Muitos torcedores reclamaram que o Verdão emitiu apenas uma nota. Mas a mandatária reiterou que vai até as últimas instâncias para punir os criminosos.

“A gente vai requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição. Não é a primeira vez que esse clube ataca nossos jogadores e torcedores. Em 2022 imitaram macaco para os nossos torcedores e nada aconteceu. Em 2023 os nossos atletas foram chamados de macaco e o Bruno Tabata foi revidar a agressão e teve 4 meses de suspensão. Tentamos reverter e não conseguimos. Agora pela terceira vez nossos atletas são atacados por racistas e que todos viram quem foi. O Luighi chamou a atenção do árbitro e ele viu”, completou Leila

“Estava marcado para apresentarmos nosso novo reforço Vitor Roque, mas por tudo que aconteceu com o Luighi ontem, não posso deixar de comentar sobre o caso e as atitudes que o Palmeiras vai tomar sobre esse crime. Assim que acabou o jogo, eu não estava no Paraguai, depois do pronunciamento, liguei e falei com o atleta e com o João Paulo. Parabenizei o Luighi pela coragem, pelo que ele falou e falei que vamos chegar até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño, os criminosos, porque foram três ou quatro, sejam punidos de forma exemplar”, disse Leila, que seguiu.

O torcedor me cobra do que adianta emitir notas, mas chega num ponto que o presidente de um clube se torna impotente. Eu não tenho poder de polícia, poder de punição. O que posso fazer é protestar, manifestar. Não posso fazer justiça com as próprias mãos. Me pedem para os atletas se retriraram da competição, mas não. Aí você vai punir a vítima. Eles são meninos que o sonho deles é brilhar no futebol. Eu não vou coibir o sonho desses meninos. Quem tem que ser punido é o criminoso. “, falou Leila, que prosseguiu.

“Nós nunca abandonaremos o campo. A gente vai lutar sim por punição extremamente séria para os criminosos e clubes coniventes que não tomam atitude nenhuma contra esse crime. Vamos tomar com nossos advogados, já estão em contato com advogados da CBF, com a Conmebol, para que ela tome medidas drásticas contra esse torcedor e o clube que concorda com isso. É isso que o Palmeiras pode fazer. E continuar denunciando. O Luighi teve uma atitude corajosa, haja vista que tem 18 anos, um menino, que foi extremamente corajoso em expor o seu sofrimento. Nenhum ser humano pode ser chamado de ser humano com a cena de ontem”, completou.

Cena repetida de anos e semanas atrás

Após o duelo contra o Mirassol, um dos seguranças do Palmeiras também sofreu ataques racistas, na saída do estádio. O episódio foi relembrado pela empresária que também procura prender o culpado.