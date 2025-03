Jogada 10 errou na informação: Manaus arcou com seus custos de retorno ao Amazonas

Matéria publicada pelo Portal Jogada10 informou erradamente que o Atlético ajudou com as despesas de retorno do Manaus após jogo da Copa do BR

O Portal Jogada10, responsável pela veiculação da matéria em que disse que o Atlético-MG arcou com os custos do retorno do Manaus FC após vitória na Copa do Brasil, errou na informação. Afinal, não é procedente tal apuração de nossa reportagem, pois o Manaus FC arcou com todas as suas despesas nesta partida válida pela Copa do Brasil.

O erro de informação mereceu do Manaus FC nota de repúdio em suas redes sociais. O Jogada10 informa que distribui suas matérias a seus parceiros e que eles as replicam. Assim, é de inteira responsabilidade do nosso portal as informações que saem nestes parceiros. Inclusive neste caso envolvendo o Manaus FC. Pedimos sinceras desculpas aos clubes Atlético-MG e Manaus, aos parceiros e os leitores pela incorreção.