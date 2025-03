Inter de Milão x Monza: onde assistir, escalações e arbitragem

A 28ª rodada do Campeonato Italiano tem sequência neste sábado (8) com o líder entrando em campo. A Inter de Milão, que está na ponta do certame com 58 pontos, enfrenta o lanterna Monza visando dar mais um passo rumo ao título. A bola rola às 16h45 (de Brasília) no San Siro, em Milão.

