Giovani, ex-Palmeiras, marca duas vezes pelo Al-Sadd e manda recado a Luighi: ‘Todo meu apoio’

O atacante Giovani, ex-Palmeiras, brilhou no Qatar nesta sexta-feira (7). O brasileiro balançou a rede duas vezes na goleada do Al-Sadd sobre o Al-Shahaniya, fora de casa, por 5 a 0. Esses foram os primeiros gols do atleta nesta temporada. O resultado deixa a equipe, provisoriamente, na liderança da Superliga, com 40 pontos em 18 jogos. Logo atrás está o Al-Duhail, com 38, mas com um jogo a menos, que será realizado neste sábado (8). LEIA MAIS: Ex-diretor explica decisão de Yamal pela Espanha: ‘Iam matá-lo no Marrocos’

O duelo colocou frente a frente um mandante com ótimo desempenho recente, contra um visitante com bons números. O Al-Duhail vinha de três vitórias seguidas em casa, enquanto o Al-Sadd perdeu apenas uma das últimas dez jogando fora. E foi somente no final do primeiro tempo que o placar foi aberto. Aos 33, Giovani aproveitou bate-rebate na área para estufar a rede. Nos acréscimos, o brasileiro apareceu novamente com oportunismo para marcar o segundo. Já na segunda etapa, Mujica e Afif, duas vezes, ampliaram para o Sadd, dando números finais à partida.

Giovani chegou ao seu jogo de número 21 pelo Al Sadd. Dessa maneira, ele falou sobre a importância da vitória, da briga pela ponta da tabela e dos primeiros gols na temporada. “Estou muito feliz por poder fazer esses gols. Vinha trabalhando bastante para marcar pela primeira vez na temporada, e hoje veio em dose dupla. Atacante vive de gols, todo mundo sabe, e isso acaba gerando uma ansiedade, mas procurei manter a tranquilidade, pois sabia que na hora certa iria acontecer. São gols para dar confiança. Essa foi uma vitória importante, que, por enquanto, nos coloca na ponta da tabela e nos mantém firmes na briga pelo título. Está sendo uma disputa ótima. Ou seja, eleva o nível da competição. Estamos envolvidos em duas competições difíceis, e todo resultado positivo é importante para a gente”, afirmou. Giovani manda recado para Luighi, vítima de racismo na Libertadores Sub-20 Além disso, o brasileiro também fez questão de mandar um recado a Luighi, atacante do Palmeiras, seu ex-clube, que foi vítima de racismo no último jogo da equipe pela Libertadores sub-20.