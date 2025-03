Fluminense anuncia novo patrocinador na camisa

Universidade Nova Iguaçu (UNIG) estampará sua marca na parte de trás do uniforme tricolor; estreia será no domingo (9)

O Fluminense anunciou na tarde desta sexta-feira (7) seu novo patrocinador: a Universidade Nova Iguaçu – UNIG. A marca da empresa aparecerá na barra das costas do uniforme do time profissional. Segundo o clube, a parceria é válida por dois anos.

Através de nota, a diretoria da UNIG também celebrou o acordo, acreditando se tratar de uma parceria “grande sucesso”.

“Estamos muito felizes. Tanto a UNIG quanto o Fluminense possuem uma longa trajetória como instituições do Estado do Rio, e atualmente vivem um momento de renovação que vem rendendo muitos frutos. A parceria chega no momento em que a UNIG comemora a Nota Máxima do MEC em seu curso de Medicina, e coincide com a inauguração da unidade do Centro do Rio, de última geração. Temos a certeza de que essa parceria será de grande sucesso”, afirmou.

Assim, a estreia da parceria será na partida contra o Volta Redonda, no domingo (9). O duelo ocorre às 18h (de Brasília) no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, goleada tricolor por 4 a 0, encaminhando a vaga à decisão.