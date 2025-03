Emissora anuncia ‘pacotão de reforços’ com retorno de Carlos Alberto à TV após polêmica

O ‘Arena SBT’ está se repaginando para brigar frente a frente com o novo programa de Galvão Bueno , na Band. Depois de mudar o dia da semana, a exibição agora ganhou dois novos nomes para o elenco fixo da bancada: Kleber Gladiador e Carlos Alberto. A dupla, anunciada na noite da última quinta-feira, 7, chega para suprir as baixas de Cicinho e Emerson Sheik.

A passagem de bastão de Emerson Sheik e Cicinho para os novos comentaristas acontecerá no dia 12 de março, quarta-feira, numa edição especial do programa. O apresentador Benja e os jornalistas Mano e Mauro Beting seguem normalmente seus compromissos na atração.

SBT promove mudança estratégica

A repaginada no ‘Arena SBT’, após cinco anos, ocorre dias antes da estreia do ‘Galvão e Amigos’ da Band, nas noites de segunda, às 22h30. Entende-se, portanto, que a emissora passa a trabalhar com um novo público alvo, visto que uma de suas principais atrações esportivas agora vai ao ar minutos antes do encerramento da faixa nobre do futebol.

O Arena iniciará seu debate sob o comando de Benja momentos antes do fim da rodada do meio de semana, que habitualmente abrange jogos da Copa do Brasil e Libertadores. Partidas do Brasileirão também estão previstas para as noites de quarta-feira.

A emissora da família Abravanel promoveu a mudança estratégica a fim de evitar consecutivas derrotas para Band nas noites de segunda-feira. Isso porque Galvão Bueno está previsto para iniciar sua mesa redonda às 22h30, ou seja, uma hora antes da exibição do Arena. A ideia baseia-se, portanto, na tentativa de bater de frente com o formato mas em dias diferentes.