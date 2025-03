Cruzeiro lança novo uniforme para a temporada 2025

Coleção 2025 tem o azul como cor predominante, com as mangas em branco e retorna com o escudo

O Cruzeiro apresentou, nesta sexta-feira (7), sua nova camisa para a temporada 2025. A estreia do uniforme acontecerá já neste sábado, no jogo contra o Bahia, às 19h (de Brasília), pela Supercopa Feminina. A partida será no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas-BA.

A nova camisa tem o azul como cor predominante, com as mangas em branco. O uniforme também traz o escudo do Cruzeiro e o nome do clube bordado na parte superior traseira.