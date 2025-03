Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Nassr fica no empate pelo Campeonato Saudita

Atacante português chega a 18 gols na competição e segue como artilheiro isolado. Empate em 2 a 2 é ruim para ambos os times / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo voltou a marcar nesta sexta-feira (7). No entanto, viu o Al-Nassr perder um jogador no início do segundo tempo e ficar no empate em 2 a 2 com o Al-Shabab, em casa, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. Assim, o português chegou 926 gols na carreira, faltando 74 para o tão sonhado milésimo. Por outro lado, é o artilheiro isolado da competição, com 18 bolas na rede. O resultado foi ruim para as duas equipes. O Al-Nassr se mantém na quarta colocação, com 48 pontos, a dez do líder Al-Ittihad. Já o Al-Shabab tem 40, em sexto.

Na próxima rodada, o Al-Shabab recebe o Al-Orubah na quinta-feira (13). No dia seguinte, o Al-Nassr encara o Al-Kholood.

A maior parte do primeiro tempo entre os rivais de Riad foi morno, com o Al-Nassr buscando o ataque, mas pecando no último passe. A equipe até chegou a abrir o placar com Mané, no entanto Ângelo estava impedido no início do lance. Apesar de ter maior posse de bola, a equipe da casa sofria com problemas defensivos pelos lados de campo. Assim, viu o lateral-direito Boushal cometer pênalti. Aos 41 minutos, Hamdallah bateu bem e tirou de Bento para abrir o placar. Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vira ainda no primeiro tempo Atrás do marcador, o Al-Nassr pressionou nos últimos minutos e conseguiu uma improvável virada nos acréscimos. Primeiro, Cristiano Ronaldo bateu falta, a zaga cortou e Yahya deixou tudo igual no rebote. Aos 51, foi a vez do camisa 7 receber e fuzilar o goleiro após finalização com pouco ângulo. O lance foi para o VAR, o português reclamou com todos os integrantes da comissão de arbitragem e, no fim, o gol foi validado. No primeiro lance do segundo tempo, Cristiano Ronaldo quase ampliou após cruzamento da direita. Contudo, um lance mudaria todo o jogo. O zagueiro Fatil errou o domínio e perdeu a bola para Podence. Em seguida, foi obrigado a cometer a falta e acabou expulso com apenas seis minutos. A partir daí, o Al-Shabab ficou mais no ataque e foi premiado com o empate aos 21. Em cobrança de escanteio, Al Shwirekh testou firme para o fundo do gol.