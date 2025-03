Corinthians volta a treinar e pode ter Raniele contra o Santos

Volante sofreu lesão muscular há duas semanas e fez atividades no campo nesta sexta-feira. Time será definido no treino deste sábado / Crédito: Jogada 10

Após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, na última quarta-feira (5), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta sexta (7). O elenco precisa juntar os cacos e mudar a chave momentaneamente para o Campeonato Paulista. Afinal, no próximo domingo (9), o Timão encara o Santos, na Neo Química Arena, em jogo único. A comissão técnica de Ramón Díaz iniciou as atividades com um treino de movimentação e passes em campo. Em seguida, os jogadores que foram titulares em Guayaquil fizeram um trabalho regenerativo na parte interna no CT.

Assim, os demais jogadores do plantel corintiano ficaram no campo para exercícios de posse de bola com transição e um coletivo em espaço reduzido.

Raniele pode ser a novidade nos relacionados do Corinthians O volante Raniele está mais perto de voltar a atuar pelo Corinthians. Afinal, ele participou de atividades no campo e tem a expectativa de ser relacionado para enfrentar o Santos. Quem é dúvida para o duelo pela semifinal do Paulistão é o também volante José Martínez. Ele sofreu uma pancada no joelho direito no último domingo, em jogo contra o Mirassol. O local ficou inchado e ele virou problema. Contra o Barcelona, José Martínez viajou com a delegação. Contudo, não conseguiu se recuperar e entrar em campo contra os equatorianos. O caso não é considerado grave pelo Corinthians, que trata o incidente como “desconforto na articulação”. Agora, o DM da equipe corre contra o tempo para tentar garantir a sua escalação no duelo decisivo contra o Peixe.