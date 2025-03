Confira os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores

Quatro clubes brasileiros são cabeças de chave; Sorteio acontece no dia 17 de março, às 20h (de Brasília), em Luque, no Paraguai

A Conmebol anunciou os detalhes do sorteio dos grupos da Libertadores 2025, que vai ocorrer no dia 17 de março, uma segunda-feira, no Paraguai. Na divisão dos potes, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo são cabeças de chave. Por sua vez, Internacional está no pote 2, e Fortaleza caiu no pote 3. Corinthians e Bahia, aliás, estão na fase prévia e disputam uma vaga.

De acordo com as regras da Conmebol, equipes do mesmo país não podem cair na mesma chave durante o sorteio. No entanto, os clubes que avançarem da fase prévia podem entrar no mesmo grupo. Dessa forma, se Bahia e Corinthians garantirem a classificação, poderão ser colocados em grupos que já tenham outros times brasileiros.