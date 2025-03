CBF envia denúncia à Conmebol pedindo a exclusão do Cerro na Libertadores Sub-20

Documento foi enviado e assinado pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Jogador do Palmeiras sofreu racismo na última quinta-feira

A CBF enviou na tarde desta sexta-feira (07/3) uma denúncia à Conmebol pedindo a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. O documento foi enviado e assinado pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Rizek, no programa ‘Seleção SporTV’.

Durante o confronto pela Conmebol Libertadores sub-20, um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco na direção de Luighi, atacante do Palmeiras. O jogador deixou o campo revoltado, chorando e desabafou em entrevista depois da partida, quando acabou questionado por um repórter sobre como foi o jogo.

“Você não vai perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo. Até quando a gente vai passar por isso? Até quando? O que fizeram comigo foi um crime. Você ainda vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso, a CBF, sei lá quem… Não ia perguntar sobre isso, né?! O que fizeram comigo foi um crime. Aqui é formação. A gente tá aprendendo aqui”, disse, com a voz embargada.

Em coletiva nesta sexta-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira afirmou que pediria a exclusão do Cerro Porteño da competição. Além disso, ela comentou que não conseguiu falar com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. Assim, recorreu ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.