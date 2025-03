CBF divulga datas e horários da primeira rodada do Brasileirão

Divididos em 10 duelos, os confrontos serão entre o dia 29 e 31 de março; Palmeiras x Botafogo será o jogo da estreia do campeonato na temporada

Os confrontos, então, serão entre os dias 29 e 31 de março. Aliás, o campeão e o vice-líder do campeoanto da última temporada, abrirão o torneio: Palmeiras x Botafogo , às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira (7), a tabela detalhada referente à primeira rodada do Brasileirão 2025. Assim, datas, horários e os locais das estreias dos 20 times já estão confirmados.

Fechando a primeira rodada, Red Bull Bragantino e Ceará se enfrentarão às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid. A maior concentração de jogos está no sábado, afinal, serão sete partidas. No domingo, duas, e, por fim, uma na segunda-feira.