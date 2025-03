Braga x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo, neste sábado (8), às 17h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Português / Crédito: Jogada 10

Perto na tabela de classificação, Braga e Porto se enfrentam neste sábado (08/03), às 17h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Português. O duelo será no Estádio Municipal de Braga. Os braguistas estão na quarta colocação, com 47 pontos em 24 jogos. O time vem de derrota por 2 a 1 para o Rio Ave, fora de casa. Por outro lado, os Dragões ocupam a terceira posição do torneio, com 50 pontos. Na última rodada, a equipe ganhou do Arouca por 2 a 0. Onde assistir A partida entre Braga e Porto, pela 25ª rodada do Campeonato Português, aliás, terá a transmissão da Disney+.

O Braga terá o desfalque do atacante Roger Fernandes, que se lesionou contra o Rio Ave. Além dele, a equipe não contará com o meio-campista Rodrigo Zalazar, o zagueiro Sikou Niakaté e o volante Vitor Carvalho. Em relação ao time que enfrentou o Rio Ave, a única mudança, afinal, será a saída do lesionado Roger Fernandes para a entrada de Martínez na ponta direita. Além disso, o técnico Carvalhal acredita que o Braga pode faturar os três pontos e reforça importância do duelo na classificação do time na tabela.

“Ainda faltam 10 jogos para o fim da temporada. O jogo de sábado não decide tudo, mas é crucial considerando as circunstâncias de enfrentar um time que está apenas três pontos à frente de nós”, afirmou. Como chega o Porto Do outro lado, o Porto também terá os desfalques do atacante Pepê, do meia Rodrigo Mora e do volante Marko Grujic. O meia Fábio Vieira, suspenso, também está fora do duelo. Em relação ao time que ganhou do Arouca na última rodada, a tendência é que a única mudança seja a saída do suspenso Fábio Vieira para a entrada de André Franco ou Gonçalo Borges. Por fim, o técnico Martín Anselmi também vê um duelo complicado diante do braguistas “O SC Braga é uma equipa que joga bem, que sabe o que tem de fazer dentro de campo. Sabem atacar, além disso, defendem muito juntos e aproveitam bem as transições. Em suma, vai ser uma partida bonita em Braga”, constatou.