Bayern de Munique x Bochum: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Alemão 202425

A passos largos para mais um título nacional, o Bayern recebe o Bochum, neste sábado (8), às 11h30 (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola na Allianz Arena, em Munique, e coloca frente a frente duas equipes que brigam por momentos distintos.

Como chega o Bayern de Munique

Líder isolado do Campeonato Alemão, o Bayern tem 61 pontos em 24 jogos, com oito de vantagem para o vice-líder Leverkusen. O adversário na briga pelo título, inclusive, acabou sendo derrotado pelos bávaros por 3 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Champions.

Dessa maneira, o técnico Vincent Kompany terá tranquilidade para rodar o elenco e pode fazer alguns testes na equipe.

Contudo, a notícia ruim fica por conta da lesão recente do goleiro Manuel Neuer, que deve ficar algumas semanas afastado para tratar de um problema na panturrilha.