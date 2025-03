Barcelona x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Espanhol em campo. Neste sábado (8), o Barcelona recebe o Osasuna no Estádio Lluís Companys, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 27ª rodada. Em casa, o time catalão pode rodar o elenco de olho nas oitavas da Champions, mas também precisa da vitória para manter a liderança isolada.

Como chega o Barcelona

O Barcelona chega tranquilo após a vitória por 1 a 0 sobre o Benfica, em Lisboa, que garantiu uma boa vantagem para o jogo da volta, na Catalunha. Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Hansi Flick possa fazer algumas alterações pontuais na equipe para poupar jogadores de olho no compromisso da volta diante dos portugueses.

No entanto, o Barcelona também está na briga pelo título do Campeonato Espanhol e precisa buscar os três pontos neste sábado. Isto porque o Barça começou a rodada na liderança de La Liga, com 57 pontos, um a mais que o vice-líder Atlético de Madrid. O Real é o terceiro colocado, com 54.

Além disso, o técnico Hansi Flick segue com alguns problemas no elenco. Andreas Christensen, Marc Bernal e Marc-André Ter Stegen, lesionados, estão fora do jogo deste sábado. Porém, Cubarsi, que foi expulso no meio de semana na Champions, está à disposição.