Atlético divulga parcial de venda de ingressos para a final do Campeonato Mineiro

Atlético e América se enfrentam nesta sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro / Crédito: Jogada 10

A primeira partida da final do Campeonato Mineiro, entre Atlético e América, ocorrerá no sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), no Mineirão, e promete casa cheia. O Galo divulgou a quantidade de ingressos vendidos até o momento. A terceira parcial de vendas já contabiliza mais de 40 mil torcedores garantidos para a decisão. As vendas tiveram início na quinta-feira (27), com preços a partir de R$ 43,50.