Artilheiro do Corinthians, Talles Magno ‘some’ em jogos decisivos

Atacante vem sendo preterido por Ramón Díaz nos jogos eliminatórios, mesmo sendo o goleador da equipe na temporada / Crédito: Jogada 10

Principal goleador do Corinthians no ano com cinco gols, Talles Magno ainda não conseguiu o espaço que sonhava dentro da equipe. O atacante vem sendo utilizado em partidas que Ramón Díaz opta por escalar um time reserva. Contudo, nos jogos decisivos na temporada, o jogador não vem sendo nem a primeira opção do treinador argentino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo exibindo números de destaque, como as seis participações em gols e cinco bolas na rede, Talles Magno está longe do protagonismo. Ele não vem incomodando a dupla titular do ataque formada por Memphis Depay e Yuri Alberto. Além disso, Ramón Díaz vem optando por Romero como primeira substituição nos jogos.