Alex Sandro vê Flamengo como melhor escolha: ‘É diferente’

Lateral-esquerdo diz que acerto com Rubro-Negro era 'uma possibilidade maior de ser campeão do que em outros clubes'

“Viver Flamengo é algo diferente. Acho que você sente no dia a dia, não só com títulos. Quando vai na rua… Eu sabia que a torcida do Flamengo era gigantesca, mas agora tenho certeza. Onde eu vou só tem flamenguista. Chegar aqui e ganhar títulos, obviamente é sempre muito bom”, disse, em entrevista ao ‘Uol’.

Alex Sandro voltou ao Brasil no meio de 2024 após 13 anos na Europa. O lateral-esquerdo, de 34 anos, explicou a escolha em vestir a camisa do Flamengo . Ele destacou que chegar ao clube era uma possibilidade maior de títulos. Em seis meses, ele atingiu três títulos e já se sente adaptado ao estilo de jogo do futebol brasileiro.

“Eu sabia que vir para o Flamengo era uma possibilidade maior de ganhar títulos do que em outros clubes. E vir com essa mentalidade de um clube que sempre joga para ganhar e sempre que entra em qualquer campeonato é para ser campeão. Isso realmente foi o algo a mais ao vir para o Flamengo”, completou.

Afinal, Alex Sandro conquistou a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e o título simbólico da Taça Guanabara. O jogador tem a chance de conquistar o Campeonato Carioca. Ele, aliás, está disponível para o jogo contra o Vasco, neste sábado (8), contra o Vasco, no Maracanã.

No Ninho do Urubu, o jogador mantém o sonho de voltar a defender a Seleção Brasileira, apesar de não ter feito parte do ciclo após a Copa de 2022. Ele estava na pré-lista de Dorival Júnior para a próxima Data Fifa, mas não foi chamada para os duelos com Colômbia e Argentina.