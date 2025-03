Toulouse x Monaco: onde assistir escalações e arbitragem

Clube do principado abre a 25ª rodada da Ligue 1 na busca pela manutenção do G4 da competição

Com o foco apenas na Ligue 1, o Monaco entra em campo nesta sexta-feira (07), abrindo a 25ª rodada do torneio. O clube do Principado visita o Toulouse, no Estádio Municipal de Toulouse, às 16h45, horário de Brasília.

Distante do PSG na tabela, o Monaco tenta a manutenção da quarta colocação, que dá a vaga para a próxima Champions League. Os monegascos já somaram 43 pontos e estão a dois do Lille, quinto colocado. Já o Toulouse é o oitavo colocado, com 33 pontos.