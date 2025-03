São Paulo treina, e Zubeldía divide elenco de olho na semifinal do Paulistão

Treinador chamou garotos da base para compor o treinamento desta quinta-feira. Tricolor deve ir a campo com a mesma formação do último jogo

O São Paulo treinou nesta quinta-feira (6) e segue em preparação para o clássico diante do Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía dividiu o plantel em dois para as atividades do Tricolor.

Os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, na última segunda-feira (3), fizeram um trabalho de posse de bola e enfrentamento em campo reduzido. Assim, o restante do elenco foi dividido em dois times de 11 para um confronto em um dos campos do CT da Barra Funda. Dessa maneira, Zubeldía convocou jovens da base do Tricolor para completar o time.