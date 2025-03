Roma vence Athletic Bilbao no último lance e abre vantagem na Liga Europa

Com gol de Shomurodov no fim, time italiano confirma virada e joga pelo empate no jogo da volta, em Sam Mamés, no País Basco

Com final emocionante, a Roma venceu Athletic Bilbao por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (6), no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa 2024/2. Após um primeiro tempo morno no Estádio Olímpico, onde o time italiano acertou o travessão, as equipes acordaram na segunda etapa. Iñaki Willians abriu o placar para os visitantes, enquanto os donos da casa buscaram o empate com Angeliño. Mas, após a expulsão do zagueiro Álvarez aos 40 minutos, a Roma pressionou e buscou a virada com Shomurodov, no último lance do jogo.

Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (13), com mando do Athletic Bilbao. Com o resultado, a Rom conta com a vantagem do empate para ir às quartas de final. Em caso de vitória dos donos da casa por uma diferença de um gol, a classificação será definida nos pênaltis.