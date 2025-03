Riquelme dá show, Palmeiras bate Cerro e encaminha vaga às semifinais da Libertadores Sub-20

Camisa 7 faz dois gols e já chega a quatro no torneio continental; partida teve, ainda, gesto racista contra jogadores do time brasileiro

Com o resultado, as Crias da Academia chegam a nove pontos, na liderança do Grupo C. O Verdão volta a campo na próximo domingo, quando terá pela frente o Independiente del Valle-EQU.

O Palmeiras venceu seu segundo compromisso pela fase de grupos da Libertadores Sub-20. Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Blooming-BOL na estreia, o time alviverde voltou a campo nesta quinta-feira (6) e derrotou por 3 a 0 o Cerro Porteño no Paraguai. Riquelme Fillipi (duas vezes) e Erick Belé marcaram os gols no Estádio Gunther Vogel, localizado na cidade de San Lorenzo.

Pelo regulamento, os times foram divididos em três chaves. O melhor time do grupo e o melhor segundo colocado do torneio se classificam para as semifinais. Os duelos eliminatórios ocorrerão em partida única.

O jogo

O Palmeiras ligou o modo turbo e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Riquelme Fillipi fazendo boa tabela com Erick Belé pela esquerda de ataque e, dentro da área, finalizando cruzado sem chances para Vega. O Cerro tentou reagir com investidas pelos lados, mas não conseguiu ameaçar. As Crias da Academia, sem alarde, ampliaram, aos 13, quando Erick Belé pegou rebote do goleiro. O time brasileiro ainda asssutou em cabeceios de Diogo e Rafael Coutinho, aos 36 e 39 minutos, respectivamente. O duelo teve muitas faltas e discussões na primeira etapa, obrigando o árbitro a parar o jogo com frequência.

Na volta do intervalo, o Palmeiras valorizou a posse de bola, buscando administrar a vantagem. Embora o Cerro tenha conseguido algumas chegadas, quem voltou a balançar a rede foi o Verdão. Com inspiração em Valdívia, Riquelme Fillipi avançou do campo defensivo em contragolpe letal e deu um chute no vácuo para driblar Vera e anotar o seu segundo gol na noite.

Caso de racismo

A transmissão da Conmebol flagrou um torcedor no alambrado reproduzindo gestos racistas em direção ao jogador Figueiredo, do Palmeiras. Após o apito final, o Luighi também foi alvo de atos racistas e avisou à arbitragem. Na entrevista ainda no gramado, o atacante não conteve o choro.