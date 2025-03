Real Sociedad e Manchester United empatam na Liga Europa

Resultado é melhor para os Red Devils que vão definir a vaga para as quartas de final em Old Trafford, próxima quinta-feira (13) / Crédito: Jogada 10

Em um dos jogos mais esperados nas oitavas de final da Liga Europa, Real Sociedad e Manchester United ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (6), na Reale Arena, em San Sebastián, na Espanha. Após um primeiro tempo morno, a partida melhorou na segunda etapa. Zirkzee aproveitou uma falha do goleiro Remiro e abriu o placar para os Red Devils. No entanto, Oyarzabal empatou para o time espanhol ao converter um pênalti assinalado com auxílio do VAR, após toque de mão de Bruno Fernandes. Com o resultado, o United segue como a única equipe invicta nesta Liga Europa. Por encerrar a primeira fase com uma das melhores campanhas, o time inglês não precisou passar pelos playoffs e vai definir a vaga nas quartas de final em Old Trafford. As esquipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (13), às 17h (de Brasília). Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Por outro lado, a Real Sociedad vai precisar vencer o United, fora de casa, para avançar às quartas de final da Liga Europa sem precisar da prorrogação. O time espanhol encerrou a primeira fase no 13º lugar e teve de enfrentar o Midtjylland, da Dinamarca, nos playoffs, avançando com duas vitórias (2 a 1 e 5 a 2).

Real Sociedad x Manchester United As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado. Em casa, a Real Sociedad tomou a iniciativa do jogo e teve mais posse de bola. No entanto, as principais chances foram do Manchester United. Na segunda etapa, o jogo melhorou e as equipes saíram mais para o jogo. Assim, após uma bela jogada coletiva, Garnacho deu assistência para Zirkzee abrir o placar para o United aos 11 minutos. Apesar do bonito gol marcado pelos visitantes, o goleiro Remiro aceitou a finalização.