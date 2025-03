Pedro Severino, jogador do Bragantino, é transferido de hospital; unidade atualiza estado de saúde

Família conseguiu o deslocamento do atleta da base do Massa Bruta após a interrupção do protocolo de morte cerebral / Crédito: Jogada 10

O jogador do sub-20 do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, foi transferido ao Hospital da Unimed, em Ribeiro Preto, na manhã desta quinta-feira, 6. A ambulância deixou o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, às 8h e deve chegar ao município do interior de São Paulo por volta de 11h30 – visto que o deslocamento dura aproximadamente 3h30. A unidade médica de Americana interrompeu o protocolo de morte cerebral na tarde dessa quarta-feira, 5, após Severino apresentar reflexo de tosse com a retirada da sedação. O procedimento, que leva cerca de 24 horas para ser concluído, havia sido iniciado na terça-feira, 4.

O estado do jovem de 19 anos permanece grave, porém estável.

“O caso será acompanhado pelas equipes de intensivistas e de neurocirurgia do hospital, que já iniciou avaliação médica do paciente. O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso com a excelência no atendimento e seguirá prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares”, disse a unidade médica em nota. Pedro Severino se envolveu em um acidente de trânsito na manhã de terça-feira, 4, no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. O jovem estava dormindo no banco do passageiro no momento do choque contra a traseira de um caminhão e sofreu traumatismo craniano com a batida. Procedimento interrompido A unidade de Americana interrompeu o protocolo de morte cerebral após Severino apresentar um “quadro de reflexo de tosse presente” diante da retirada parcial da sedação. O Conselho Federal de Medicina define três procedimentos obrigatórios para determinação o óbito encefálico: dois exames clínicos que comprovem a ausência de percepção; ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima e exame complementar que comprove ausência de atividade encefálica.

“Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto”, dizia o comunicado da unidade. Abertura do protocolo O Hospital Municipal de Americana comunicou o início do procedimento às 16h30 da última terça-feira, 4, com duração de 24 horas. O jovem da base do Bragantino deu entrada à unidade inconsciente e em estado gravíssimo. “O que deve ocorrer para confirmação da morte encefálica. Além do exame clínico, realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente estará submetido a um teste de apneia. E exames complementares. Esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu às 16h30”, destacou a unidade de saúde, em nota.