Palmeiras terá Allianz com capacidade máxima contra o São Paulo

Estádio receberá um show dois dias antes da semifinal do Campeonato Paulista, mas Verdão garantiu público máximo para a partida / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras terá o Allianz Parque com capacidade máxima para o duelo contra o São Paulo, na próxima segunda-feira (10/3). As equipes se enfrentam às 21h35, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Verdão quase não conseguiu ter o seu estádio para o duelo decisivo do Estadual por conta de um show.

O jogo, inicialmente, teria capacidade reduzida. O Allianz Parque receberá o show da banda The Offspring no sábado, dois dias antes do confronto. Assim, não teria temo hábil para a desmontagem do palco e para preparar o estádio para o jogo do Campeonato Paulista.

A boa relação entre o Palmeiras e a WTorre foi fundamental para viabilizar o estádio com capacidade completa. As partes tiveram uma rusga devido às dívidas da empresa com o Palmeiras por causa do estádio, mas as partes se reaproximaram após o pagamento. Por ter melhor campanha do que o São Paulo, o Palmeiras é o mandante do duelo. Inicialmente, o embate aconteceria no sábado (08/03), mesma data do show. Assim, o Verdão fez uma solicitação para a Federação Paulista de Futebol, para que o embate acontecesse na segunda-feira. O pedido acabou sendo acatado, mas desagradou o Tricolor. Caso o duelo acontecesse no sábado, o Palmeiras precisaria levar o embate para outro estádio. O mais provável seria a Arena Barueri, local que os jogadores do Verdão e o técnico Abel Ferreira já reclamaram anteriormente. Por isso, o Verdão fez um pedido formal para a FPF mudar a data.