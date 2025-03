João Marcelo será jogador do Atlético Mineiro

João Marcelo será jogador do Atlético. A informação foi antecipada pelo “FalaGalo”. O clube mineiro venceu uma disputa com o Corinthians, que também queria o atacante, destaque em 2025 pelo Guarani. Primeiramente, ele brilhou na Copa São Paulo de Juniores, marcando cinco gols. E, depois. no Paulistão. Foi o artilheiro do time com quatro gols. A boa performance despertou o interesse do Timão e do Galo. O Corinthians apresentou uma proposta salarial maior, mas o staff do atacante preferiu fechar com o Atlético. Afinal, a possibilidade de ter mais minutos em campo é maior nos mineiros.

João Marcelo, Galo e Guarani

Não se divulgou valor do negócio. Contudo, o Guarani seguirá com 30% dos direitos econômicos do jogador, que tinha uma multa rescisória baixa, de apenas R$ 3 milhões. João Marcelo já realizou exames físicos e acompanhou o jogo do Atlético contra o Manaus, pela Copa do Brasil (triunfo do Galo por 4 a 1, avançando de fase). Resta apenas o anúncio oficial do Atlético. João Marcelo assinou contrato até 2029.