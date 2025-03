Casimiro é condenado a pagar multa por react; entenda

Famoso streamer perdeu ação na Justiça por danos morais após reagir a episódio do programa Supernanny / Crédito: Jogada 10

A Justiça condenou o streamer Casimiro Miguel, um dos proprietários do canal “Cazé TV”, no YouTube, ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais. Isso porque o influenciador insultou um participante do programa “Supernanny” durante um react. Como o integrante pontual da atração sentiu-se ofendido com as falas, decidiu entrar com um processo. “Me chamou de vagabundo, bobalhão, paspalhão, um merda. Também disse que apenas comia e dormia”, argumentou o integrante do programa.

React é uma dinâmica que Casimiro utiliza durante suas transmissões para dialogar com o seu público. O streamer reage e opina sobre situações e pessoas em atrações disponíveis na internet.

Casimiro bate recorde de audiência em reestreia de Neymar O influenciador esteve presente na Vila Belmiro na reestreia de Neymar no Santos, no dia 5 de fevereiro. Afinal, a Cazé TV tinha o direito de transmissão da partida e se aproveitou do evento, pois bateu recorde de audiência. O canal atingiu o pico de 3,7 milhões de aparelhos simultâneos durante o confronto na Vila Belmiro. Já o vídeo da exibição completa da partida soma, até o momento desta matéria, 12.567.777 milhões de visualizações. Só para se ter ideia da disparidade, o vídeo da apresentação do astro, intitulado ‘NeyDay’, conta com 1,6 milhão de visualizações e liderava os números desde a transmissão da goleada do Palmeiras sobre o Guarani, por 4 a 0, há três dias – com 3,2 milhões.