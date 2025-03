Carille projeta jogo contra o Fla e celebra estreia de Nuno Moreira

Técnico acredita que meia português potencializou o futebol de Coutinho, autor de dois gols na goleada sobre o Nova Iguaçu / Crédito: Jogada 10

A classificação do Vasco na Copa do Brasil reverbera bem, especialmente para o técnico Fábio Carille. Após a goleada por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, o comandante trouxe pontos importantes, que vão além da vitória por si só. Isso porque Carille acredita que a estreia do português Nuno Moreira, para lá de elogiada, potencializou o futebol de Philippe Coutinho, craque do jogo, com dois gols.

Não são três atacantes, o Nuno (Moreira) é um meia, que ocupa bem o espaço, que joga tanto por dentro quanto pela direita. Eu gosto de ter um lado mais agudo e outro mais pensador, dando bastante amplitude com o lateral. O que mais me deixa feliz é o quanto o Coutinho cresceu dando essa liberdade de ser um armador. Ter um jogador que sabe movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques, que foi o caso do Nuno hoje, cresceu muito o futebol do Coutinho", revelou.

O técnico também falou sobre Rayan, autor do gol que abriu o caminho para a goleada cruz-maltina. O atacante, que também atua pela ponta direita, recebeu elogios do treinador. Ele espera poder 'potencializá-lo', de fato, pelos lados do campo. "Não vi o Rayan como 9. Estava na Seleção, chegou já jogando pelos lados. Vi que ele já jogou contra o Bahia como centroavante, mas quero ver e trabalhar mais ou se potencializo ele mais pelos lados. No primeiro jogo comigo ele finalizou três vezes e fez um gol, estava faltando isso. Ele dá uma presença dentro da área. Daqui a um tempo eu posso dizer se posso usá-lo como reserva do Vegetti", disse.