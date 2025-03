Cano é o artilheiro das duas competições que o Fluminense disputa

Atacante chega a quatro gols na Copa do Brasil e lidera isoladamente; no Carioca, possui seis gols e a companhia de compatriota do Vasco

O atacante Germán Cano, do Fluminense, de fato reencontrou o caminho do gol em 2025. Após viver em 2024 sua pior temporada desde que chegou ao futebol brasileiro (apenas oito gols), o craque deixou o passado pra trás e já coleciona comemorações no ano corrente.

Dessa forma, o jogador tem dez gols em 11 partidas, sendo artilheiro das duas competições que o Flu disputa. Ele lidera o quesito no Carioca, com seis gols (empatado com o compatriota Vegetti, do Vasco), e também na Copa do Brasil, com quatro.