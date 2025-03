Cano comemora marca de 100 gols pelo Fluminense: ‘É trabalhar que as coisas acontecem’

O jogador, portanto, alcançou a marca com 184 partidas, sendo o maior goleador da América do Sul nas temporadas 2022 e 2023, quando alcançou 84 gols.

Em 2024, Cano teve problemas físicos e estufou a rede em apenas 7 oportunidades (42 jogos), perdendo a vaga de titular para o jovem Kauã Elias. Em 2025, tudo mudou e o argentino já fez 10 tentos, tendo uma boa sintonia em campo não só com Arias, como também com Cannobio.

“Não imaginava em tão pouco tempo fazer história no Fluminense. Foi tudo muito rápido, mas acredito no trabalho que eu queria fazer desde que cheguei. Competir, deixar um legado. Com o passar do tempo, estou completando muitas coisas importantes com meus companheiros. Agora é continuar fazendo história, deixar um legado para que os jovens continuem sonhando e acreditando que é possível, independentemente da idade. Sempre é possível realizar todos os sonhos”, afirmou.

“Você nunca deixa de acreditar no seu trabalho, no que você pode fazer dentro de campo. Se você trabalha, cedo ou tarde as coisas acontecem. O ano passado foi um ano de aprendizado, e eu queria que este ano começasse assim, fazendo gols, que a bola me procure de novo. Não tem muito mistério ou outro caminho. É trabalhar que as coisas acontecem”, completou.