Bahia empata com Boston River em jogo insosso pela Libertadores

Bahia e Boston River ficaram no 0 a 0 na noite desta quinta-feira (6/3), na partida de ida pela terceira fase eliminatória da Libertadores. O jogo, realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, com arquibancadas quase vazias, mostrou um Bahia se impondo no toque de bola e com muita posse (67%). Mas com um ataque quase inoperante, com apenas uma chance clara. Já os uruguaios ficaram na defesa, deram um chute a gol. Mas sustentando o empate morno neste que nais parecia um jogo-treino.

Assim, tudo segue em aberto para a partida da volta, na próxima quinta-feira (13/3), na Arena Fonte Nova. Quem vencer garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.