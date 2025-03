Após grave lesão pelo Flamengo, Viña volta a treinar no campo

Após sete meses longe dos gramados, Matías Viña voltou a correr no campo nesta quinta-feira (6), no CT do Flamengo. O jogador, junto à equipe de preparação física do clube, realizou a atividade separado do restante do elenco.

Apesar da evolução, o lateral segue sem treinar com bola e sem previsão de retorno definida para as partidas do Rubro-Negro. Mas há uma ideia de que ele possa reforçar a equipe de Filipe Luís a partir do segundo semestre.