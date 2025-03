Al-Nassr x Al-Shabab: onde assistir e escalações

Cristiano Ronaldo em campo. Nesta sexta-feira (7), o Al-Nassr recebe o Al-Shabab às 16h (de Brasília), no Al Awal Park at King Saud University, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. O time que conta com o astro português vive um momento irregular na temporada e precisa da vitória para seguir na briga pela parte de cima da tabela.

Como chega o Al-Nassr

O Al-Nassr vive um momento irregular na temporada e venceu somente um jogo nos últimos cinco disputados. Assim, o time é o 4º colocado do Campeonato Saudita, com 47 pontos, 10 a menos que o líder Al-Ittihad. Ao mesmo tempo, o clube vem de um empate sem gols diante do Esteghlal, do Itã, pela Champions da Ásia. Por questões de segurança, Cristiano Ronaldo desfalcou a equipe neste último compromisso.

Contudo, o retorno do astro português está praticamente confirmado nesta sexta-feira. Assim, a tendência é que o camisa 7 comece a partida entre os titulares. Contudo, o técnico Stefano Pioli segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Otávio, Al Ghanam, Gahreeb, Laporte, Alkhaibari e Lajami, lesionados, são baixas confirmadas na equipe.

Como chega o Al-Shabab

Por outro lado, o Al-Shabab é o 6º colocado do Sauditão, com 39 pontos, e ainda sonha com uma vaga nas próximas competições internacionais. No entanto, a diferença para o Al Qadisiya, atual terceiro colocado, é de 11 pontos. Além disso, o time vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Damac na competição nacional.