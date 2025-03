Técnico do Barcelona-EQU esbanja estilo na vitória sobre o Corinthians

Segundo Castillo chamou atenção no duelo pela Libertadores ao usar traje com gravata borboleta e paletó

Sob o comando do técnico Segundo Castillo, o Barcelona de Guayaquil venceu o Corinthians na ida da Terceira Fase da Libertadores. Além do placar de 3 a 0 e bom desempenho da equipe, o treinador chamou atenção pelo traje escolhido para o duelo.

Afinal, o ex-jogador equatoriano montou um look sofisticado. Vestiu calça social, paletó e colete brancos, além de uma gravata borboleta. A combinação deu o que falar nas redes sociais por se tratar de uma roupa fora do comum no futebol.