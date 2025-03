São Paulo não cai em uma semifinal de Paulistão há sete anos

Tricolor encara o Palmeiras mirando uma vaga na final do Estadual e defende tabu que já dura desde 2018 / Crédito: Jogada 10

O São Paulo concentra todas suas atenções para o duelo contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira (10/3). As equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 21h35, pela semifinal do Campeonato Paulista. Assim, mirando voltar a uma final de Estadual, o Tricolor também carrega o peso de não cair nesta fase da competição há sete anos.

A última vez que o São Paulo perdeu uma semifinal de Campeonato Paulista foi em 2018. Na ocasião, o Tricolor venceu o Corinthians por 1 a 0, no Morumbis, mas perdeu pelo mesmo placar em Itaquera, no jogo de volta. Nos pênaltis, o Timão levou a melhor e foi para a final. Desde então, toda vez que o Soberano chegou nesta fase do torneio avançou para a decisão.