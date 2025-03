São Paulo encaminha renovação com patrocinador máster

Tricolor deve ampliar vínculo com a Superbet até 2030, ano do centenário do clube; CEO da empresa já confirma acerto entre as partes

“Vamos anunciar em breve, mas dou em primeira mão para você a notícia de que fechamos um contrato até 2030, comemorando o centenário do Tricolor Paulista. É um orgulho estar ao lado do São Paulo por tanto tempo, mostrando nosso compromisso de longo prazo”, afirmou Fonseca ao site.

O São Paulo e a Superbet, patrocinadora máster do clube, caminham para assinar a renovação de contrato até 2030. O acordo ainda não está fechado, mas as ambas partes estão negociando os detalhes burocráticos. As conversas estão avançadas. À Games Magazine Brasil, o CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, afirmou que a extensão já está certa.

Apesar da confirmação do CEO da Superbet, o São Paulo mantém cautela e ainda não anunciou a extensão de contrato. Além disso, o documento oficial ainda não foi assinado entre as partes. No entanto, tudo caminha para um final feliz.

O contrato da Superbet com o São Paulo prevê o pagamento de R$ 52 milhões por mês para a exposição da marca no uniforme e em outras propriedades do clube. Com a possível renovação do vínculo, os valores vão sofrer ajustes com o novo vínculo.

