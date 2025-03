Santos nunca ficou fora de uma final de Paulistão com Neymar

Peixe encara o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista e conta com a habilidade e superstição de seu craque para chegar à final

O Santos segue se preparando e focado para o duelo contra o Corinthians no próximo domingo (09/3). As equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. E mais do que nunca, o Peixe aposta na categoria de Neymar para chegar à decisão.