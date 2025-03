Real Sociedad x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Porém, o time espanhol atravessa um momento complicado na temporada, com vários desafios. Além da derrota por 4 a 0 para o Barcelona em La Liga, a Real Sociedad perdeu em casa para o Real Madrid na semifinal da Copa do Rei. Agora, terá mais um desafio na temporada.

A Real Sociedad precisou passar pelos playoffs, mas não teve muitas dificuldades diante do Midtjylland e eliminou o time dinamarquês com placar agregado de 7 a 3.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United faz uma péssima temporada na Premier League e já foi eliminado de todas as copas nacionais. No entanto, o time teve um bom desempenho na Liga Europa. Assim, os Red Devils conquistaram a classificação direta para as oitavas de final, e vão decidir a vaga em Old Trafford.

Contudo, além da pressão que já existe sob o seu trabalho, o técnico Rúben Amorim segue com alguns problemas no elenco. Lisandro Martínez, Mason Mount e Amad Diallo, lesionados, são baixas confirmadas. Quem também pode ficar de fora são Maguire e Ugarte, com desconfortos musculares.